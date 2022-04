Art Bonus, il Teatro del Loto sale sul podio

Arrivare sul podio tra oltre 350 progetti in gara sembrava un’utopia. Un sogno arrivare terzi dopo progetti di città importanti come Verona e Bergamo. Ma “dalla forza di un sogno” è nato lo stesso teatro del Loto, magnifica realtà d’arte e gioiello scenico orgoglio del Molise e non solo.

E così anche il sogno del concorso Art Bonus si è avverato. Siamo molto felici se il meritatissimo 3° posto nella VI edizione del nostro premio ha contribuito a rendere ancora più conosciuto questo luogo solo apparentemente “periferico”.



Il Teatro del Loto di Ferrazzano ha vinto perché per due mesi è diventato un’agorà virtuale, luogo di incontro di un intero mondo di teatro e arte. Il progetto ha ricevuto oltre 12.000 voti provenienti da tutta Italia, manifestazione di stima e riconoscenza da parte degli artisti (ha ospitato migliaia di performers e importanti compagnie), vicinanza del pubblico, orgoglio dei cittadini ferrazzanesi di tutto il mondo.

Primo Teatro al mondo con facciate e pareti mosaicate e affrescate con opere di streetart, il Loto ha la missione di creare un teatro d’arte dedito all’incontro di culture diverse e universali.