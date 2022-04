VIII Congresso regionale Uil Pensionati Lazio, presente il vice sindaco Sanna

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha partecipato oggi all’ VIII Congresso regionale Uil Pensionati Lazio.

“Il ruolo che gli enti pubblici hanno è quello di essere sempre più vicini alla popolazione anziana e costruire una rete di servizi per l’invecchiamento attivo che non si basi solo sui fondamentali servizi alla persona e alla salute, ma guardi complessivamente al coinvolgimento degli anziani e a favorirne l’impegno in società, anche lavorando al fianco delle generazioni più giovani. Un sindacato avanzato che voglia rappresentare la popolazione dei pensionati, è un sindacato che, come il vostro, si impegna nella tutela ma soprattutto nella promozione sociale. Grazie alla grande opportunità delle risorse del PNRR, in linea con l’indirizzo dato dal Sindaco Roberto Gualtieri, anche la Città metropolitana farà la sua parte per riqualificare spazi pubblici da destinare a servizi di promozione della salute e per il coinvolgimento sociale e culturale degli anziani anche nelle aree più periferiche del nostro territorio. Così renderemo le nostre città più sostenibili e inclusive, favorendo l’incontro tra generazioni e impedendo che si disperdano risorse preziose e memoria”. Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.