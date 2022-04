Dramma familiare a Ladispoli, tre feriti gravi

Lite in famiglia a Ladispoli, il bilancio è di tre feriti gravi, in pericolo di vita, padre, madre e figlia. La dinamica dei fatti è tutta da chiarire. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, oltre a 118 e vigili del fuoco. L’uomo ha 48 anni, la moglie 49, la figlia 17 anni. Secondo indiscrezioni ci sarebbero state già in precedenza altre liti tra marito e moglie, lui secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, era andato via da casa da qualche tempo e la coppia era in fase di separazione.