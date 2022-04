“La Musica è Favola”, appuntamento ad Anguillara Sabazia

Il 30 aprile 2022 grande evento di musica ad Anguillara sul lago di Bracciano con tre appuntamenti tutti di grande spessore. La Claudia Biadi Music Academy promuove l’iniziativa “La Musica è Favola”, una maratona musicale che intratterrà il pubblico da mattina a sera.

La manifestazione – organizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Anguillara, con il contributo della Regione Lazio e la fattiva collaborazione della Pro Loco Anguillara – nasce nell’ambito del più ampio progetto “Nobili Arti in Nobili Terre” ideato per promuovere un maggior radicamento della musica lirica e classica sul territorio sabatino che vanta un gran numero di valenti cantanti d’opera e musicisti.

Per la direzione artistica del celebre soprano Amarilli Nizza,“La Musica è Favola” prenderà il via alle 11 con la fiaba musicale “Willie”. Una novella inedita scritta e musicata da Massimiliano Tisano che verrà eseguita alla chiesa di San Biagio nel pieno centro storico di Anguillara. Ad esibirsi l’Ensemble Scuola Orchestra mentre la voce recitante sarà quella di Alba Tisano.

La giornata in musica prosegue alle 17.30 con un appuntamento di musica e danza negli spazi dell’ex Consorzio Agrario con Evento Tchaikovsky. Una scelta non casuale dato che Claudia Biadi è stata discendente del celebre soprano Medea Mei Figner, una grande interprete, musa del compositore russo. Si celebra, in qualche modo, una eredità in musica che parte da Medea Mei Figner, passa da Claudia Biadi, rispettivamente trisavola e nonna di Amarilli Nizza, e che arriva fino ad oggi.

Si esibiranno il duo pianistico Cinzia Merlin e Massimiliano Tisano, il soprano Lisadora Valenza, le danzatrici Arianna Galli e Ilenia Pasqualucci che interpreteranno variazioni da “Lo schiaccianoci“ , le suites per due pianoforti e arie tratte da ”La dama dì Picche“. Voce recitante l’attrice Carla Maglione. Attesa per la partecipazione straordinaria di Fabio Armiliato, uno dei tenori più in vista della scena lirica internazionale, interprete di numerosi ruoli sia verdiani che pucciniani oltre che attore.

La maratona si chiude alle 21 nella trecentesca chiesa di San Francesco con Laudi e Meditazioni. Si tratta di un omaggio alla compianta cantante e compositrice Claudia Biadi. Sue musiche inedite eseguite dal pianista Massimiliano Tisano si alterneranno a testi della stessa Biadi recitati dall’attore Luciano Arfé ispirati a Francesco, il Poverello di Assisi, ma anche San Francesco da Paola. La leggenda di San Francesco di Franz Liszt farà da cornice al cameo inedito. Un tributo coordinato da Maria Medea Nizza, figlia della cantante.

Ad anticipare la rassegna musicale l’aperitivo jazz in programma venerdì 29 aprile alle 18.30 ai Giardini del Torrione con il sound dei Freshwater Jazz Players.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero