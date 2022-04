Ariccia, pubblicato l’avviso per gli orti sociali

La Regione Lazio ha nuovamente finanziato il progetto per gli orti sociali denominato “Coltivare l’inclusione” di cui è capofila l’Associazione Misericordia di Ariccia, insieme con l’I.P.F (Istituto per la Famiglia) e l’associazione Mandaleo For Children. Anche quest’anno, quindi, è possibile inviare le domanda per l’assegnazione di uno dei lotti di terra dell’area individuata dal Comune di Ariccia e destinata a diventare sede degli orti sociali. II progetto si pone in continuità con il percorso di inclusione sociale e lavorativa delle persone in condizione di svantaggio economico e povertà già avviata lo scorso anno sempre dall’Associazione “Misericordia” con il patrocinio del comune di Ariccia.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali Avv. Loredana Mariani: “Voglio innanzitutto ringraziare la Confraternita di Misericordia di Ariccia nella persona dalla dott.ssa Caterina Viola, esponente anche del “Vento di legalità”, per aver rinnovato il progetto. Sono estremamente contenta che la Regione ne abbia riconosciuto il valore sociale consentendoci di ripeterlo dopo il successo dello scorso anno. Ci aspettiamo che anche quest’anno arrivino molte domande e che si riesca a rispondere a quante più famiglie possibile per continuare il percorso di supporto ai più fragili soprattutto in un momento storico tanto difficile come quello che stiamo vivendo. Un ringraziamento particolare va anche alla Protezione civile comunale guidata da Roberto Nonni che ha sempre garantito l’approvvigionamento dell’acqua per l’irrigazione dei campi e che anche quest’anno darà il suo contributo”.

https://www.misericordiadiariccia.it/per-la-comunita/avviso-pubblico-comunita-solidali-2021-coltivare-inclusione/