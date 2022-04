Incontro Sanità-Esercito al Comando Artiglieria

Nei giorni scorsi Cristina Matranga, Direttore Generale dell’ASL Roma 4, si è recata al Comando Artiglieria dell’Esercito Italiano, inquadrato nel Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto per una visita Istituzionale. Il Direttore della Asl Roma 4 ha incontrato il Generale di Brigata Francesco Principe, Comandante dell’Artiglieria.

La visita è stata l’occasione per sottolineare la proficua collaborazione fornita dai militari dell’Esercito Italiano, al personale sanitario e alla comunità locale durante la campagna vaccinale Covid.

La Caserma Cosenz è stato infatti luogo di vaccinazione per oltre 60 mila persone.

“La collaborazione e sinergia tra Istituzioni durante l’emergenza Covid è stata fondamentale. Ringrazio il Generale Principe per la grande disponibilità dimostrata nei confronti della Asl” ha dichiarato Cristina Matranga.