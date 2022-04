Turismo e sociale, c’è la sinergia Roma-hinterland capitolino

“Tutti i cittadini che visiteranno i Comuni del territorio metropolitano, avranno l’opportunità di usufruire dei servizi sia anagrafici che culturali. La proposta che oggi abbiamo fatto ai Sindaci presenti, è quella di aprire gli uffici comunali durante i fine settimana per prenotare la carta d’identità elettronica e visitare i siti culturali.

La Città metropolitana di Roma supporterà i Comuni in questo progetto, per organizzare un calendario dove è indicato il Comune che aprirà i suoi uffici anagrafici e luoghi di cultura il sabato, domenica e in occasione di manifestazioni programmate.

Oltre ad aumentare i servizi offerti al cittadino, sarà l’occasione per creare un flusso turistico, soprattutto dalla Capitale, per offrire un pacchetto di servizi utili e per far conoscere le bellezze naturali di nostri luoghi nel territorio provinciale di Roma.

Ci affidiamo alla disponibilità dei Sindaci che sapranno cogliere questa opportunità per un progetto pilota, che potrebbe rilanciare un turismo dei servizi, unico nel suo genere”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana

Alessia Pieretti, Consigliera Delegata al Turismo CMRC

Erano presenti i Comuni di: Monteflavio, Zagarolo, Colonna, Colleferro, Fiumicino, Civitavecchia, Anguillara, San Polo Cavalieri, Marcellina, Monterotondo, San Gregorio, Pomezia, Morlupo, Gorga, Palestrina, Rocca Di Papa, Santa Marinella, Riano, Nazzano, Ariccia, Mentana, Tolfa, Arcinazzo Romano, Canale Monterano, Anzio, Bracciano, Subiaco, Agosta, Cineto Romano, Montecompatri, Roviano e Cervara.