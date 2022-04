Sostenibilità per piccole e medie imprese, appuntamento il 21 aprile

Meta, insieme a Confcommercio Giovani e Legambiente, presenta Meta Boost, il programma di sostenibilità per le piccole e medie imprese.

Lavorando con lo SME Climate Hub e i partner in tutta Europa, Meta ha creato risorse utili per aiutare a sviluppare le imprese in modo sostenibile.

Partecipate a questo evento live Meta Boost – Guide to Green e agli approfondimenti per ricevere suggerimenti e consigli su come portare sostenibilità nel cuore della vostra azienda e allo stesso tempo interagire con i clienti utilizzando gli strumenti digitali.

Potrete partecipare a tutte le sessioni oppure scegliere quelle a cui siete più interessati. Di seguito trovate l’agenda e l’orario di ciascuna sessione:

12:00 Saluti e programma introduttivo della guida alla sostenibilità

12:15 Come agire per il clima e sviluppare la tua attività – Produttori alimentari, Sustainable Natives e azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 su misura per i produttori alimentari

12:50 Come agire per il clima e sviluppare la tua attività – Ristoranti, Sustainable Natives e azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 su misura per i ristoranti.

13:25 Come agire per il clima e sviluppare la tua attività – Hotel, Sustainable Natives e azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 su misura per gli hotel

14:00 Laboratorio Creativo sulla Sostenibilità – guida pratica per adattare e condividere la propria storia di sostenibilità sulle piattaforme Meta