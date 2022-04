Regione Lazio, Califano plaude la legge sul turismo

Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per l’approvazione della nuova legge sul turismo della Regione Lazio. In questi anni abbiamo avuto un obiettivo concreto: valorizzare il nostro immenso patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico. Siamo uno dei territori più belli al Mondo. Unico nel proprio genere. Non potevamo sottrarci alle sfide che abbiamo di fronte.

Abbiamo messo in campo iniziative che permettessero ai turisti di conoscere i nostri territori. Con questa legge, mettiamo un tassello importantissimo all’interno di questo già variegato mosaico rispondendo in maniera concreta e moderna a ciò che ci viene chiesto.

Oggi abbiamo strumenti più concreti per dare nuovo ossigeno all’occupazione, combattere il precariato, puntare sulla formazione degli operatori, rendere più snello il coordinamento e la gestione delle attività amministrative e tecniche di nostra competenza in materia di turismo con l’istituzione di una Direzione regionale che prenderà il posto dell’agenzia regionale sul turismo.

Vengono costituite inoltre 9 aree di interesse regionale e riordinate le attività del settore. Introdotta la figura del direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo. E tutta una serie di procedure che da una parte semplificheranno gli iter amministrativi e dall’altra, decentrando le funzioni agli Enti locali, renderanno più veloci i processi finali nei confronti degli operatori turistici e delle imprese. Ancora una volta il Lazio si dimostra Regione all’avanguardia. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano