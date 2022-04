Oriolo Romano e la sacralità del luogo

Con l’arrivo della primavera, abbiamo avviato un ampio intervento per migliorare il verde pubblico. Dopo i mesi complicati, anche dal punto di vista della frequentazione dei nostri spazi, della pandemia, con la fine dell’emergenza vogliamo dare un segnale di rinascita per tutta la nostra comunità. Siamo partiti dal luogo più transitato del nostro centro, Piazza Claudia, donando nuovi colori alle fioriere che segnano l’area pedonale, e nel corso dei prossimi giorni e settimane procederemo a curare la gran parte dei nostri spazi. Inoltre, il nostro lavoro è già impreziosito dal supporto di numerosi privati e volontari, che insieme con gli sforzi del Comune concorrono a migliorare la bellezza del nostro borgo: con l’occasione ringraziamo lo staff del Bar 13C, Anna Rita Vargiu che ha abbellito le aiuole davanti la nostra Chiesa, Dario Calvaresi e i volontari che stanno curando i vasi di Via Roma, il Gruco che pulisce da sempre il Parco del Convento, Mario Danella che mantiene il nostro gioiello, il Parco di Villa Altieri, Cinzia Delicati che da anni si occupa del Monumento ai Caduti, e non ultima Barbara Rei che, adottando la fioriera della fontana leggera, ci ha fatto riflettere su quanto basti poco per cambiare la percezione anche di un luogo apparentemente meno importante.

Proprio sulla base di tutto ciò, vogliamo lanciare una sfida per i prossimi giorni: il patrono si avvicina, e non c’è momento migliore per rendere il nostro paese ancora più bello e colorato. Come Comune faremo la nostra parte sui luoghi pubblici, però, per fare davvero il salto di qualità, abbiamo bisogno dell’impegno di tutti quanti. Curare e abbellire magari l’ingresso di casa, o un terrazzo, o uno scorcio, può essere la chiave per migliorare ancora l’estetica del nostro paese e per far crescere il senso di orgoglio e di appartenenza!