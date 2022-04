Il 26,27 e 28 aprile a Mazzano sarà presente il camper della ASL Rm4 per lo screening oncologico. Verranno erogati esami gratuitamente per la prevenzione del tumore al seno ,test per la ricerca del papilloma virus e per la ricerca delle patologie oncologiche del colon retto. Nei prossimi giorni daremo tutte le indicazioni per le prenotazioni