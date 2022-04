Anguillara, quattro giorni di asfaltature

Si informa la cittadinanza che dal 19 al 22 aprile verranno asfaltate largo Montori, via Moris, La Croce e via Romana

Per eseguire i lavori nel tempo stabilito e per provocare meno disagi alla viabilità, ai residenti ed alle attività commerciali i lavori verranno effettuati in notturna, dalle 20.30 alle 6.

Con ordinanza n. 32 del 14/04/2022 sarà interdetto il traffico veicolare nelle predette vie dalle 20.30 alle 6 (fatta eccezione per i mezzi di soccorso) dal giorno 19 al giorno 22 aprile compreso.