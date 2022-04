Sulmona, concerto per il distretto sanitario locale

Domenica 24 aprile 2022, alle ore 21, al Teatro comunale di Sulmona (L’Aquila), si terrà il concerto di beneficenza degli Of New Trolls, formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo, e con la partecipazione del musicista abruzzese Gianni Ciancone al violino per “Concerto Grosso”. La band presenterà il recente doppio album “Le Radici E il viaggio continua”, che contiene undici nuovi brani e sei brani storici riarrangiati e riregistrati.

Il concerto, promosso dall’Associazione Culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, in collaborazione con il Comune di Sulmona, è organizzato per sostenere il progetto “Una colonna sonora per la vita” a sostegno del distretto sanitario Valle Peligna – Alto Sangro. L’obiettivo è acquistare un ecografo di ultima generazione da destinare al distretto sanitario di Sulmona e da rendere disponibile per l’utenza della Valle Peligna e Alto Sangro. Gli Of News Trolls tornano così a sostenere a Sulmona un progetto di solidarietà, dopo il concerto del novembre 2019, che si era tenuto sempre al teatro comunale. Sul palco oltre a Belleno e Di Palo ci saranno il maestro Gianni Ciancone al violino, Mimmo Belleno (chitarra), Stefano Genti (tastiere), Nando Corradini (basso) e Matteo Calza (chitarra).

I posti a sedere sono numerati e con prenotazione obbligatoria (accesso consentito con Green Pass e con mascherina FP2). Per informazioni sulla serata si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com.

A oltre 50 anni dalla fondazione della band, la musica unisce due pilastri e fondatori, Gianni Belleno batteria e voce e Nico Di Palo chitarra e voce sono le immagini, le emozioni di due protagonisti dei più appassionati viaggi musicali. Una carriera ricchissima di successi e canzoni indimenticabili, per ritrovare lo spirito genuino della musica suonata dal vivo e quell’estrema varietà del suono, ricco di infinite sfumature, per far rivivere le magiche atmosfere degli anni 70 e a seguire.

Tornano insieme con le loro esperienze e una grande energia, con la volontà di recuperare il passato e una nuova vita nel presente e futuro, al primo posto mettono l’amicizia e la musica. Cinquant’anni di storia sono passati, dalla brillante apertura dei concerti dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin, che hanno consacrato la stella dei New Trolls nel firmamento delle band che contavano a livello mondiale, da allora non si sono più fermati, stregando con la tecnica, le vocalità polifoniche e con le innovative partiture, le platee di tutto il mondo.

Milioni di “note”, scritte, interpretate e rimaste impresse nella storia musicale italiana, dai più grandi successi della band genovese nata nel 1967: “Senza orario e senza bandiera”, “Concerto Grosso per i New Trolls 1 e 2”, “Searching for a land”, “Quella carezza della sera”, “Aldebaran”, “Una miniera”, “Visioni”, e tante altre, a testimonianza delle loro profonde e ben radicate affinità con la musica. Dense atmosfere, testi e liriche importanti, sono i punti di partenza, per proseguire una organizzazione complessiva perfettamente coerente, fatta di alternanza di voci e di movimenti, rapidi e lenti, di contrasti dinamici e ritmici, come firma di uno stile musicale.

Gli Of New Trolls hanno di recente pubblicato il doppio album “Le Radici E il viaggio continua”. “Questo nuovo album doppio”, ha spiegato Gianni Belleno, “rappresenta per me e per Nico ‘le radici’ dei primi ‘New Trolls’ che ripercorrono alcune delle canzoni che abbiamo scritto e che hanno segnato la nostra carriera. E per questo abbiamo voluto riarrangiarle e ricantarle. Fino poi ad arrivare a ‘e il viaggio continua…’ e cioè alla nuova musica degli ‘Of New Trolls’, fresca e piena di contaminazione musicale, con un occhio attento ai contenuti dei testi e la magia di nuove melodie che ti entrano in testa al primo ascolto. Brani nuovi, che abbiamo scritto insieme a mio figlio Mamo che oltre a far parte degli Of New Trolls, ha anche prodotto l’album. C’è anche una canzone nuova (‘il Tuo Viaggio’) che abbiamo scritto per Rosy; ringraziandola per la passione, la forza, la dedizione e l’amore che l’ha contraddistinta nei miei confronti e nella vita degli Of New Trolls. Un nuovo viaggio con una nuova formazione fantastica e affiatata! Oltre a me, Nico e mio figlio, ci sono anche Stefano Genti, Nando Corradini e Matteo Calza. Che dire, un regalo per tutti i nostri fans che ci seguono da sempre e che possono riascoltare alcuni dei brani che li hanno accompagnati nella loro giovinezza. E poi c’è tanta musica nuova, inedita”.