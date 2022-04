Lutto nel cinema, al termine di una lunga malattia Catherine Spaak è morta. Aveva 77 anni, era ricoverata in una clinica e due anni fa era stata colpita da un’emorragia cerebrale. Nata in Francia da una famiglia belga, era naturalizzata italiana. Talento poliedrico, attrice di successo, ma anche cantante, incise una cover di “Tous les garçons et les filles” di Françoise Hardy e “L’esercito del surf”.