Regione Lazio, la settimana raccontata da Emiliano Minnucci

Covid. Quarta dose già prenotabile per gli over 80, residenti RSA e soggetti fragili over 60. Ricordiamo che devono essere trascorsi almeno 120 giorni da quella booster.

Sanità. Già attiva sul portale ReCUP la nuova modalità di prenotazione delle visite sanitarie più semplificata e chiara.

Turismo. La Regione Lazio è stata presente alla BIT Borsa Italiana del Turismo a Milano con ottimi risultati. Rilanciare il turismo è fondamentale per ripartire sul piano economico.

Economia. Le aziende vitivinicole del Lazio, accompagnate dall’amministrazione e da Arsial, hanno partecipato con grande successo a Vinitaly, la fiera del vino più importante in Italia.

48 MLN/€ dal #PNRR attraverso un bando per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del #Lazio.

Auguro, a ciascuna e ciascuno di Voi, Buona Pasqua (Emiliano Minnucci)