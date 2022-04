Anche il Capo dello Stato all’Assemblea generale di Unindustria

L’Assemblea Generale di Unindustria si terrà giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00 presso il Teatro dell’Opera di Roma, in Piazza Beniamino Gigli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In platea, ad ascoltare la Relazione del Presidente di Unindustria Angelo Camilli, gli imprenditori del sistema associativo del Lazio e i rappresentanti del mondo dell’economia, delle Istituzioni nazionali e regionali, della Pubblica Amministrazione, delle Parti sociali, della politica, dell’informazione e della società civile. Previsti gli interventi del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.