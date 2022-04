“La Pace interiore”, un libro per… liberarsi dall’ansia

“”Il libro “La Pace interiore” vuole essere uno strumento utile e concreto per affrontare con una maggiore consapevolezza e serenità, il difficile tempo che tutti viviamo, le ansie, le paure i pensieri e gli stati d’animo negativi che a causa della Pandemia, della guerra e dello stato di continua emergenza ed allerta a cui siamo sottoposti, hanno reso le persone più fragili e più vulnerabili, soprattutto i giovani. Il rapporto Unicef dimostra che almeno 1 bambino o giovane su 7 – ovvero 332 milioni nel mondo – a causa delle restrizioni, necessarie per contenere il virus Covid-19, ha subito problemi di salute mentale. L’ansia e la depressi rappresentano circa il 40% di questi disturbi. C’è un’altra emergenza che è esplosa forse meno visibile ma non per questo meno devastante: quella che riguarda il malessere interiore! – spiega l’autrice del libro Chiara Amirante, Fondatrice della Comunità Internazionale Nuovi Orizzonti – Un buon compagno di strada – lo definisce Amirante – per chi vuole intraprendere un affascinante viaggio nella propria interiorità, una guida efficace che invita a impegnarsi per portare alla luce la meraviglia stupenda che siamo, e a far risplendere in tutta la sua bellezza la scintilla divina impressa nel nostro spirito””

Diversi anni fa Chiara Amirante ha elaborato un percorso interiore per i ragazzi accolti nelle sue Comunità di accoglienza, giovani segnati da ferite in apparenza insanabili che sono stati aiutati a riconciliarsi con le loro storie e a ritrovare la gioia, la serenità, a libertà interiore. Sono nati così i corsi di Spiritherapy, incontri di conoscenza di sé, seguiti da quest’anno da circa 20.000 persone in 60 Paesi del mondo, studiato per aiutare le persone ad agire concretamente sulle proprie ferite interiori e migliorare in tutti gli ambiti più significativi della vita: la consapevolezza, l’affettività, la gestione delle emozioni, le scelte, il dialogo con gli altri sulla guarigione del cuore e l’arte di amare, che hanno permesso a migliaia di persone di scoprire le grandi potenzialità racchiuse nello spirito e di svilupparle per costruire relazioni autentiche, appaganti e vivere la vita in pienezza.

Questo libro è il primo di una serie che seguirà tutte le tappe dell’itinerario studiato per rafforzarsi interiormente. Al suo debutto già in pole nei Top 10 dei libri più venduti in Italia.

Chiara Amirante, fondatrice e presidente di “Nuovi Orizzonti”, scrittrice e autrice di numerosi best-seller,

