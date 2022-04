Beppe Signori e la storia da libro “Cuore”

Campioni lo si è per sempre. Sul campo di gioco ma soprattutto nella vita. E lui lo è stato anche questa volta. “Organizzando la trasferta romana di Beppe Signori, non ho potuto che pensare anche a lui, Giulio L., il giovane portiere, classe 2006, che da qualche mese sta combattendo una difficile battaglia. Così – racconta Francesca Lazzeri – ho proposto a Beppe di chiamarlo, purtroppo visti i ritmi serrati tra il suo arrivo e la ripartenza per Bologna non c’erano proprio i tempi tecnici per andare di persona all’ospedale Bambino Gesù. Inutile specificare che Beppe ha accettato subito. Così appena arrivati a Ladispoli abbiamo videochiamato Giulio, purtroppo la tecnologia in quel momento è venuta meno e così la videochiamata è diventata una “semplice” chiamata tra il bomber biancoceleste ed il giovane portiere. Pochi minuti intensi e sentiti, che non posso raccontare per ovvi motivi di privacy. Oggi – conclude Francesca Lazzeri – finalmente una notizia ancor più bella! Giulio è tornato a casa! Bentornato Giulio e grazie Beppe!”