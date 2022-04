Roma, Municipio XV, martedì 12 aprile sospensione idrica

Acea Ato 2 comunica che, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, martedì 12 aprile dalle ore 06:00 alle 24:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nelle seguenti vie del Municipio XV del Comune di Roma: via Monte S. Andrea, via Campo Albino, via Giuseppe Cederle, via della Stazione di Cesano, via Ildebrando, vicolo de Cabelli, via della Riserva di Sant’Antonio, via Antonio Valgoi, via della Fontana Secca, Borgo di Sotto, Borgo di Sopra, via XIII Settembre, via dell’Isola, via Giuseppe Avenata, via Guido Miotto, vie limitrofe.

E’ stato predisposto un servizio di rifornimento con autobotti per tutta la durata del fuori servizio a via della Stazione di Cesano civ. 686, via della Stazione di Cesano civ. 833, via della Stazione di Cesano civ. 837, via della Fontana Secca civ. 63, Borgo di Sopra civ. 47, via Guido Miotto, via Ildebrando, civ. 25E, via Monte S. Andrea civ. 7, via Solario civ. 7, piazza Francesco Caraffa.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.