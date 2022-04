Bracciano Basket, una Pasqua in anticipo

Incontro conviviale a Bracciano, organizzata dal Bracciano Basket, fiore all’occhiello – non solo sportivo – del comune alle porte di Roma. L’occasione, quella di festeggiare la Pasqua in leggero anticipo, idea tutt’altro che malvagia, scelta oculata per evitare, nella prossimità della festività del 17, di accavallare gli appuntamenti, gli incontri, le strette di mano e gli scambi d’auguri. Luciano Cioce, deus ex machina del club cestistico, ha portato squadra, staff tecnico e dirigenti per un appuntamento che ha visto le presenze, fra gli altri, del sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e del presidente dell’associazione “L’agone nuovo” Giovanni Furgiuele.

Efisio Collu