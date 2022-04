La Fondazione Bietti è il primo istituto oculistico italiano

“E’ stato accreditato l’IRCCS Fondazione Bietti, il primo istituto mono specialistico di ricerca e cura in Italia. Si rafforza dunque la filiera delle cure oculistiche nel servizio sanitario regionale. L’IRCCS Fondazione Bietti ha prodotto oltre 945 pubblicazioni scientifiche con 50 mila pazienti presi in carico nella sua attività. Oggi è stato compiuto un passaggio in più relativo alla conclusione del percorso di accreditamento. La struttura è dotata di un blocco operatorio, di un laboratorio generale e di diagnostica per immagini ed inoltre di attività ambulatoriali con presidio di chirurgia ambulatoriale. E’ un riconoscimento importante per un istituto che svolge un’attività al servizio dei cittadini, il Lazio si pone all’avanguardia nelle cure oculistiche”.

E’ quanto dichiarato dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.