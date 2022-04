Manziana punta sul verde per conservare le sue “radici”

Progetto Ossigeno, al via la messa a dimora di 150 alberi

Con un’idea progettuale che prevede la messa a dimora di oltre 150 alberi tra castagni, lecci, ulivi, agrifogli, corbezzoli, cipressi e oleandri, e circa 200 arbusti, il Comune di Manziana ha presentato ufficialmente domanda per aderire al progetto “Ossigeno”, promosso dalla Regione Lazio.

“Manziana conserva le sue… Radici”, questo il nome del progetto, prevede interventi specifici su sette aree pubbliche del territorio comunale, tra cui quelle della stazione, del cimitero, dell’area artigianale e delle ex caserme “Vedette”. Presentata la domanda, ora bisognerà attendere i tempi burocratici per conoscere se sarà accolta totalmente, parzialmente oppure se sarà respinta.

«Chi mi conosce almeno un po’ sa quanto, fin da bambino, abbia sempre amato trascorrere del tempo a contatto con la natura e in particolare quanto sia affascinato dagli alberi – commenta il sindaco Bruno Bruni – e con questo progetto, che spero davvero possa trovare accoglimento, sono fiducioso di lasciare al mio successore un potenziale grandioso per continuare a valorizzare il patrimonio arboreo comunale. C’è chi ama appendersi medaglie al petto, io preferisco agire e trovarmi nel 2023 a passeggiare all’ombra di quegli alberi che tanto abbiamo sognato e per i quali abbiamo lavorato con la mia Giunta e con gli uffici comunali. Grazie al personale comunale e ai tecnici impegnati, con il lavoro di tutti mi auguro davvero che Manziana sarà ancora più verde, alla faccia di chi ancora oggi lamenta, senza un minimo di verità e fondamento, che con la piantumazione dei venti bagolari in piazza Parisi (ex piazza della piscina) e nella futura piazza Don Pier Lugi Quatrini (piazza dell’agraria), acquistati con fondi comunali, abbiamo tolto posti auto e rovinato due delle piazze più importanti del paese».

L’impostazione progettuale prevede, oltre alla semplice messa a dimora, anche un programma di manutenzione e di irrigazione per rendere l’attecchimento delle piante più facile e duraturo.