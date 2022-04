Il cuore del liceo Vian si tinge di Blu

Un’onda blu, rassicurante come l’inclusione, profonda come il rispetto e bella come la comprensione ha invaso il liceo Vian nella giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo. Murales, magliette, palloncini azzurri, emozioni condivise e poesie lasciate in dono: sono solo alcune delle tante iniziative organizzate da docenti e ragazzi per ricordare alla comunità scolastica che un gesto accogliente può attraversare le solitudini e creare una sana prospettiva di inclusione, in cui crescere insieme sereni e solidali.