Screening oncologico, la Asl Rm 4 arriva nelle case dei cittadini

Numeri record per le iniziative realizzate per la festa della donna

Nei giorni scorsi un truck della Asl Roma 4 si è spostato su Trevignano per effettuare screening oncologici gratuiti. L’iniziativa segue la nuova politica aziendale voluta dal direttore generale dell’azienda sanitaria, così come spiega Elisabeth Galliano, coordinatore degli screening oncologici della Asl stessa: «Abbiamo deciso di collaborare con la Regione Lazio e Publipeas, che ci ha dotato di questi truck in grado di portare tutti e tre gli screening previsti dai livelli essenziali di assistenza in tutti i comuni, anche i più lontani della nostra Asl. Ci siamo avvicinati alla popolazione proprio come vuole la politica aziendale».

«Una bellissima iniziativa, ringraziamo tantissimo la Asl Roma4 per questa iniziativa. Quando la sanità si avvicina ai territori è sempre un grandissimo risultato» ha dichiarato il vicesindaco di Trevignano Romano Luca Galloni.

Gli screening oncologici sono stati anche al centro delle numerose attività di medicina di genere voluti dal direttore generale Cristina Matranga per la festa della donna. In una solo giornata si sono realizzate il numero record di 98 mammografie, 69 screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e 111 riconsegne dei kit per la prevenzione dei tumori del colon retto.