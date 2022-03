Screening oncologico gratuito nel XV municipio

“Un’altra giornata tutta dedicata alla prevenzione, quella di sabato prossimo a Labaro, dove alla Casa della Salute Labaro-Prima Porta in Via San Daniele del Friuli 8, si eseguiranno nuovamente screening oncologici gratuiti per tutti i residenti nel territorio della ASL Roma 1.

Un’iniziativa promossa dalla Asl Roma 1 che già a metà gennaio aveva messo a disposizione dei cittadini del Municipio XV mezzi e personale dedicato all’accoglienza e all’esecuzione dei test, e che di nuovo sabato 2 aprile sarà a disposizione l’intera giornata per gli screening ad accesso libero.

Nello specifico, sarà possibile effettuare i seguenti programmi di prevenzione:

Screening della cervice uterina tramite HPV e PAP test per donne dai 25 ai 64 anni;

per donne dai 25 ai 64 anni; Screening del colon-retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

per uomini e donne dai 50 ai 74 anni; Mammografia per donne dai 50 ai 74 anni.

Se invece non puoi partecipare all’evento ad accesso libero chiama il numero verde 800 536 693 per info e prenotazioni dal lun. al ven. dalle 8 alle 17 oppure scrivi a uocpomas@aslroma1.it.

Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che la diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e test di screening, sia uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie.

E’ per questo che accogliamo davvero di nuovo con entusiasmo l’iniziativa di sabato prossimo, una grande opportunità per le donne e gli uomini del nostro territorio, che potranno gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il loro stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie”.

Così in una nota l’Assessore alla Salute del Municipio XV, Agnese Rollo