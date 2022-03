A Bracciano il “cantiere per la pace”

Il Comune di Bracciano ha istituito il “Cantiere per la Pace”, che come prima iniziativa ha organizzato un coordinamento cittadino per individuare le risposte più adeguate per fronteggiare l’emergenza umanitaria, conseguenza della guerra in Ucraina.

Sarà aperto dal 31 marzo lo Sportello di orientamento e accoglienza per i cittadini ucraini – promosso dal Comune di Bracciano con la collaborazione l’associazionismo del terzo settore e di volontariato e le Protezioni Civili per fornire informazioni e supporto per i percorsi di regolarizzazione dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Attraverso lo sportello si potranno avere indicazioni di carattere burocratico e sanitario ma anche la possibilità di organizzare la solidarietà nei confronti di chi è in fuga dalla guerra in modo da poter dare possibili risposte sul territorio. Bracciano è da sempre una comunità solidale, se mette insieme e in rete le risorse migliori del territorio, può essere sempre di più una comunità accogliente.