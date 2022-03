Regione Lazio, taglio-tasse per 2.4 milioni di contribuenti

“Ieri abbiamo approvato un importante provvedimento, presentato dal vicepresidente regionale Daniele Leodori che ringrazio per il suo enorme lavoro, che ci permetterà di tagliare 300 milioni di euro di tasse per 2.4 milioni di contribuenti. Il documento prevede l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi sotto i 35 mila euro. L’introduzione del “Bonus Energia” di 300 euro per i redditi tra 35 e i 40 mila euro. La riduzione del 5% sulla tassa automobilistica dal primo gennaio 2023. Abbiamo inoltre bloccato la maggiorazione IRAP per molti settori della nostra economia. Una manovra che, in questo momento di grande incertezza, permetterà di pagare meno tasse all’80% dei contribuenti del Lazio”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.