Festa del papà, che solo gli italiani… festeggiano oggi

Diciannove marzo, festa del papà, fra lavoretti scolastici e abbracci, la voglia di dire a un genitore ti voglio bene e un pensiero a chi, il papà, l’ha perso nel tempo. La festa del papà nasce nei primi decenni del Novecento, quasi in “risposta” alla festa della mamma, per festeggiare la paternità e i papà. La festa viene celebrata in varie date in tutto il mondo, e già nel 1871 la Chiesa aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia, oltre che patrono della Chiesa universale, perché come sintetizzava papa Leone XIII “In Giuseppe hanno i padri di famiglia il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d’amore, concordia e fedeltà coniugale”. Negli STati Uniti si celebra la terza domenica di giugno e venne proclamata festa nazionale nel 1966 dal presidente Lyndon Johnson, mentre in Germania coincide, invece, con il giorno dell’Ascensione. Per la cronaca, la maggior parte dei Paesi del pianeta celebra la festa del papà la terza domenica di giugno.

Efisio Collu