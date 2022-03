Mappa tattile di Roma, venerdì 25 la presentazione

Venerdì 25 marzo Vivi Vejo ODV, con il patrocinio del Municipio, presenta la mappa tattile di Roma, unica nel suo genere, opera realizzata dai bambini della quinta elementare dell’istituto comprensivo La Giustiniana.

L’opera è vincitrice del concorso artistico Vivi Vejo 2021 che vuole sensibilizzare i giovani sul tema dell’inclusione. E’ realizzata in ceramica, 60 x 60, e riporta 30 tra i principali monumenti nella Capitale. La mappa tattile sarà donata al Museo Fondazione Venanzo Crocetti, situato in via Cassia 492, sempre sensibile al tema dell’inclusione e dell’accessibilità. Appuntamento venerdì 25 marzo alle 15 nella sala principale del Museo.