Bracciano, Tondinelli denuncia il cratere di via Carlo Marchi

“Sono circa quattro mesi che in via Carlo Marchi si è aperto un cratere che crea un grave disagio a tutti i cittadini di Bracciano, è sicuramente un lavoro strutturale che richiede un importo per la sua realizzazione di circa 200 mila euro, ma anche in questo caso si dimostra l’inerzia e l’incapacità nella gestione della cosa pubblica da parte di questa amministrazione, infatti continuano a ripetere, come un mantra, che non si possano realizzare i lavori poiché non ci sono i soldi.

Come ho evidenziato nella seduta di consiglio comunale del giorno 8 marzo i soldi ci sarebbero stati se entro la data del 31 gennaio fosse stata fatta la delibera di avanzo presunto di amministrazione che avrebbe messo a disposizione dell’amministrazione una copertura economica di gran lunga superiore ai circa 200 mila euro previsti per i lavori in via Carlo Marchi. Soldi che con una semplice delibera di variazione del bilancio sarebbero potuti essere utilizzati immediatamente.Se avessero seguito questi piccoli passaggi forse oggi i lavori sarebbero già iniziati. Invece dovremmo,ora, aspettare il bilancio consuntivo con il risultato che i lavori, probabilmente, non inizieranno prima di luglio, sperando sempre nel risveglio di questa amministrazione.

Il comune di Bracciano è un comune sano, i soldi ci sono basta solo metterci impegno e buona volontà per ottenere risultati, invece di continuare a ripetere che non ci sono soldi scaricando delle responsabilità che non esistono sulla precedente amministrazione per giustificare il loro stato di sonno costante”. Così in una il consigliere comunale Armando Tondinelli