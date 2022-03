L’importanza di saper “dare” senza avere nulla in cambio

L’attività del club Lions di Bracciano, Anguillara e Monti Sabatini

Il club Lions di Bracciano, Anguillara e Monti Sabatini, è presente sul territorio con assiduità e costruttività. I Lions sono presenti in vari contesti, supportando disabilità, povertà, solitudine fisica e mentale. Nonostante il periodo di pandemia che si sta vivendo, il supporto Lions non cessa di essere attivo apportando solidarietà, presenza, assistenza anche a domicilio, laddove sono presenti malati costretti alla solitudine per i motivi più svariati.

Assistere gli ammalati comporta totale dedizione di cuore e mente; l’assistenza agli ammalati, che viene operata anche da medici all’interno del Club, va svolta con orgoglio senza chiedere nulla in cambio, se non il loro sorriso; sorriso di alcune persone isolate dalla società e persino dalle proprie famiglie. Laddove si crei la necessità di apportare una lettura, una parola, un consiglio, farmaci a domicilio o anche piccole commissioni di necessità quotidiana, laddove si crei un disagio importante, il Lions non si tirerà indietro e lo farà con scrupolo, impegno, rispetto della privacy, dedizione e amore. Il comitato dei Lions per la disabilità e povertà è sempre operativo ed è un punto di riferimento molto importante per tutti coloro i quali ad esso si rivolgono. Anche per i Lions affrontare queste problematiche costituisce impegno; ma la soddisfazione finale di aver servito, riempie di orgoglio i Lions e fa da sprone per gli impegni futuri che aspettano e che si andranno a compiere.

Elisa Pezone

Presidente del comitato per la disabilita e povertà del club Lions di Bracciano Anguillara e M Sabatini