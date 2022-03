Progetto “Harmoniae”, musica protagonista all’istituto Paciolo

Siamo nell’Agorà e sono le 11.30, è appena suonata la campanella dell’intervallo, ma un suono più dolce si diffonde nello spazio condiviso della scuola. Un pianoforte a coda si staglia nel bel mezzo dell’Agorà. Uno studente timidamente si accomoda sul seggiolino e inizia ad accarezzare i tasti. Qualcuno si starà chiedendo cosa ci faccia un pianoforte così, errante nell’atrio di una scuola. Sì, siamo a scuola e la scuola è musica.

Figlia di Ares e Afrodite, la dea Armonia racchiude nel suo etimo la commistione ordinata di elementi apparentemente dissonanti. È concordia, è porre-insieme, è tessere un ordine dove c’è caos, ma è anche simbolo dell’amore eterno e incondizionato. Pitagora fu il primo a dare dignità filosofica al concetto di armonia, significando con essa l’ordine razionale immanente all’universo. Per Galeno, in contrapposizione alla malattia, rappresenta l’equilibrio tra corpo e ambiente.

Ma “Harmoniae” è anche un progetto frutto della cooperazione tra l’istituto “Luca Paciolo” e la “Civica scuola delle arti Fabrica Harmonica”, prestigiosa scuola di alta formazione musicale di Roma, convenzionata con il Conservatorio di Latina, e dal 2016 unica sede per l’Italia centrale del principale fornitore mondiale di esami musicali.

La proposta educativa e formativa è quella di dare agli studenti l’opportunità di studiare musica a scuola, sperimentando un percorso di arricchimento unico sul territorio. Infatti, tramite un protocollo d’intesa, i giovani dell’Istituto potranno seguire a prezzi agevolati corsi di alta formazione musicale per iniziare o proseguire gli studi musicali. In particolare, la proposta di musica d’insieme-orchestra offre l’opportunità a tutti gli studenti, anche di altri istituti, con competenze musicali e strumentali pregresse, di condividere passioni, bellezza e di migliorare le relazioni interpersonali.

Risulta evidente come attività di questo tipo contribuiscano al perseguimento degli obiettivi trasversali di cittadinanza, potenzino le competenze sociali e di consapevolezza del patrimonio artistico, nonché abilità e obiettivi specifici di apprendimento: tutti elementi al centro del “Ptof” dell’istituto, per valorizzare il curriculum degli allievi.

Tutto il “Luca Paciolo” verrà coinvolto dall’iniziativa: se infatti le lezioni individuali e orchestrali si svolgeranno nella sede di Anguillara, le esibizioni musicali dei ragazzi, i concerti e le eventuali prove d’orchestra allargata avranno luogo nella sede centrale di Bracciano, recentemente dotata di un pianoforte digitale a coda. Tutti gli studenti dell’istituto, ma anche quelli delle scuole limitrofe, che avvertono il desiderio di avvicinarsi alla musica e nel frattempo arricchire il proprio portfolio delle competenze di nuovi crediti formativi possono trovare nel progetto “Harmoniae” la realizzazione dei propri obiettivi.

La “Civica scuola delle arti” mette a disposizione degli iscritti una serie di convenzioni dirette con alcune delle principali ditte a Roma per noleggio o acquisto di strumenti musicali a costi agevolati.

Marco Di Michele, professore