Il lavoro (oscuro e massacrante) delle forze dell’ordine

“Grazie ad un intervento congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale di Lanuvio, è stato possibile ritrovare ieri, in meno di tre ore dall’allarme del furto, il mezzo d’opera rubato nel cantiere aperto per lavori di manutenzione all’interno dell’edificio scolastico di viale Filippo Turati. L’allarme del furto veniva dato dal titolare dell’azienda nel corso di una riunione nel consiglio comunale di Lanuvio verso le ore 16,00. Immediato l’avvio delle attività di ricerca sul territorio da parte di una pattuglia dei CC ed una della PL. Le pattuglie nel corso dell’attività, partite all’inseguimento del mezzo, sono così riuscite a impedire che il furto andasse a segno, rinvenendo il mezzo d’opera rubato abbandonato in un campo ancora integro ad Ardea, in una zona impervia su Via Nazzareno Stampelli.

Soddisfatto il dott. Sergio Ierace,Comandante della Polizia Locale di Lanuvio: E’ stata un’operazione fatta in sinergia con altre forze di sicurezza che operano sul territorio. Ringrazio per la collaborazione i Carabinieri della Stazione di Lanuvio e la Polizia Locale di Ardea per il supporto fornito nel corso dell’operazione”.