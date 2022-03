Canale Monterano, una finestra sulle imprese e sul sociale

Si aprono spiragli di ripresa investendo sui settori reduci dalla pandemia

L’uragano Covid sembra finalmente allontanarsi; a terra restano i danni, ma la tendenza alla disperazione è lenita dai colori dell’orizzonte, dove le nubi si diradano e trionfano le sfumature dell’azzurro attraversate da lamine di sole. Questa metafora meteorologica è quanto di più attinente alle politiche adottate dall’amministrazione di Canale Monterano, che scommette su interventi mirati alla ripresa economica del territorio. Il vicesindaco Fabrizio Lavini, che ha illustrato interventi di propria competenza: «Ho operato a favore di imprese e attività tramite bandi di aree interne; una seconda tranche da 42.500 euro, per spese amministrative e manutenzione ordinaria e straordinaria per l’ammodernamento degli esercizi; un bando pubblico finalizzato a manutenzione o acquisti innovativi a disposizione dei cittadini danneggiati dalla pandemia. Altro importante obiettivo raggiunto è stata l’abolizione della tassa sul suolo pubblico, a vantaggio soprattutto dei ristoratori estremamente danneggiati negli ultimi due anni. A ristoro delle sofferenze dovute al Covid, abbiamo promosso l’esenzione dal pagamento dei canoni concessori nel periodo gennaio-agosto 2021; a richiesta inoltrata all’Ente i cittadini potranno vedersi riconosciuto questo beneficio. A questo si aggiunge l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale nel periodo gennaio-marzo 2022 di tutte le attività commerciali locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti…). secondo quanto disposto dalla Legge di bilancio 2022».



Altro settore su cui si punta per la ripresa è quello del sociale, come spiegato in un successivo incontro con l’assessore ai servizi sociali Laura Aloisi: «Dal Decreto sostegni bis abbiamo attinto una somma cospicua da destinarsi alla distribuzione alle famiglie in difficoltà dei buoni spesa che riguardano i beni di prima necessità (prodotti alimentari, per bambini e neonati, farmaceutici e parafarmaceutici), oltre a ulteriori iniziative in fase di studio possibili con i fondi residuali. Con la sovraintendenza del piano sociale di zona ci siamo attivati con programmi per il triennio 2021-2023 a favore delle famiglie fragili, minori, anziani, persone in condizioni di disabilità e soggetti non autosufficienti. Canale fa inoltre da tramite per la gestione di risorse per malati di Alzheimer. Sul sito del Comune sono presenti tutti i link e i riferimenti ai quali accedere per questo tipo di interventi, compresa la modulistica per le richieste. Infine il nostro comune ha vinto un bando indetto dalla Regione Lazio che si chiama “Progetto per la terza età”, con il quale abbiamo ottenuto fondi per il 2022 a sostegno dei centri anziani».

Con ancora in lontananza il frastuono del tornado, all’orizzonte si preannuncia a Canale un’alba di domani tiepida e confortante, che deve indurre ad aprire le finestre e lasciare entrare il sole.

Ludovica Di Pietrantonio