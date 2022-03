Anguillara, cinque milioni di euro e nove progetti

Riflettori accesi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza

Finalmente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sembra concretizzarsi: il 31 dicembre scorso, attraverso decreto interministeriale, la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana”, ha individuato i Comuni beneficiari dei contributi. Anguillara Sabazia avrà l’opportunità di realizzare nove progetti, grazie al finanziamento di cinque milioni di euro dell’Unione europea–NextGeneration EU. Sarà avviata la ristrutturazione degli edifici scolastici di Scalo e via Verdi, della biblioteca “Angela Zucconi”, quella del teatro “San Francesco”. A questi saranno affiancati i progetti di riqualificazione di via Anguillarese e dell’ex consorzio agrario, la rifunzionalizzazione della piscina comunale e del polo sportivo, la realizzazione della rete fognante di Albucceto e infine, emblema dei “milestone” (obiettivi) del Pnrr, la realizzazione di una passeggiata panoramica che unirà il “Giardino dei pescatori” all’“Anfiteatro dei soldati”. Saranno così apprezzabili scorci inediti del paese, inanellando idealmente il centro storico. Tutti i progetti, destinati alla crescita di Anguillara, offriranno nuovi spunti al “turismo di prossimità”, riscoperto in questi anni di pandemia. Sarà però essenziale il rispetto dei termini previsti dal decreto: il 30 settembre 2023 rappresenta il termine per l’affidamento dei lavori, il 31 marzo 2024, quello entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere, in caso di non adempienza saranno revocati i contributi assegnati. Il termine finale, 31 marzo 2026, è quello indicato per la conclusione e il collaudo dei lavori, in linea con la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Che costituisce un’opportunità unica, e il rispetto dei modi e tempi richiesti una sfida alla realtà di Anguillara. Solo così, con le parole del sindaco Pizzigallo, «questo progetto di rigenerazione urbana che interesserà la nostra città nei prossimi tre anni darà un volto nuovo, più accogliente, inclusivo e turisticamente attraente alla nostra Anguillara».

Davide Licastro