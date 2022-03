In tv si parla di emergenza-Ucraina

Entra nel vivo la 22° puntata di “Luce Nuova sui fatti” dal titolo “Uomini maltrattanti, no gra-zie! Speciali Csc ed emergenza ucraina”, che parlerà di cronaca e di attualità internazionale.

Nella prima parte torna protagonista il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo che, da pochi giorni, ha sottoscritto con la Questura di Viterbo il nuovo protocollo “Zeus”, che applica

pienamente il dettato della legge 69/2019 meglio nota come Codice Rosso.

Il Csc col presidente Marcello Cevoli, d’intesa con la Questura di Viterbo nella persona del

Questore Giancarlo Sant’Elia, hanno firmato un protocollo che permetterà di contrastare il feno-meno della violenza domestica e di genere agendo direttamente nei confronti dei soggetti maltrattanti offrendo loro mirati percorsi di recupero. Ne parleremo con l’Avvocato penalista Fabrizio Ballari-ni (Componente del Comitato Scientifico del Csc e Dir. dell’Area Giuridico Penale del CSC – Dir. del Corso di recupero ‘Codice Rosso’ del Csc) e con il Dr. Claudio Mariani (Avvocato, Crimino-logo, Componente del Comitato Scientifico del Csc e Dir. dell’Area Criminologia, Vittimologia e Studi Penitenziari del Csc, Dir. del Corso di recupero ‘Codice Rosso’ del Csc).

Nella seconda parte si aprirà una pagina di approfondimento sulla situazione della guerra in Ucrai-na.

Saranno ospiti in studio alcune rappresentanti della comunità ucraina nella Tuscia che, da alcuni giorni, hanno allestito un coordinamento per la raccolta di fondi, farmaci e beni durevoli da spedire in Ucraina. Sarà in studio anche il cantante viterbese Federico Meli che, pochi anni dopo lo scop-pio della guerra in Donbass, il territorio nell’est dell’Ucraina con i ribelli indipendentisti filo-russi di Luhansk e Donetsk, il 28 e 29 maggio 2016, si recò in questa zona con il suo gruppo dei Giorni anomali per il concerto di speranza “Live in Donbass”. Insieme alla musica (era la prima volta che un gruppo rock si esibiva in queste regioni) il gruppo viterbese portò anche viveri e generi di prima necessità con le due associazioni di volontariato “Save the Donbass people” e “Coordinamento soli-dale per il Donbass”.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con l’intervento dei due opinionisti fissi Stefano Stefanini e Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.

Tornano le rubriche tematiche con “Social consapevole” di Elena Sassara e “Sociologia della vio-lenza” di Valentina Cipollone.

L’appuntamento è per giovedì 3 marzo alle 21 (ed in replica venerdì 4 marzo alle 14.30) per la 21° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione