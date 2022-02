C’è aria di cambiamento, è in arrivo Spazio Porta del Parco

Una nuova chiave di accesso al futuro del nostro territorio

L’Ente parco naturale regionale Bracciano-Martignano ha da sempre promosso iniziative per la valorizzazione del proprio territorio, oggi più che mai volge l’attenzione alle nuove generazioni con il progetto “Centro di sosta-spazio Porta del Parco”.

Il progetto, realizzato con il contributo del Fondo nazionale politiche giovanili, itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli indetto dalla Regione Lazio, è stato elaborato per valorizzare e rendere operativo il complesso denominato “Spazio Porta del Parco”, nel Comune di Anguillara Sabazia (via della Mola Vecchia), attraverso una serie di misure volte a realizzare attività turistiche, culturali, sportive, ambientali, artistiche, artigianali, didattiche, turistiche, agricole e di promozione. E’ soprattutto un’impresa rivolta ai giovani per offrire un’aria di cambiamento al sempre più decrescente sviluppo territoriale. “Fidelia” è l’associazione che si è aggiudicata la gestione della struttura, proponendo la realizzazione di un polo multifunzionale collocato all’interno del parco regionale per interconnettere le realtà naturalistiche, artistiche, storico-culturali del territorio al fine di promuovere e rilanciare le potenzialità intrinseche e inespresse dell’area. Dallo sviluppo di un turismo consapevole ai settori strategici che operano sul territorio (mondo del green, del food, dell’hospitality, dello sport e della tecnologia).

All’interno dell’innovativo complesso ognuno potrà sentirsi accolto da una vasta scelta di offerte.

Rosa d’eventi

Un luogo dove arte e natura si incontrano con escursioni guidate nell’area parco a tema storico e naturalistico, aperitivi culturali, promozione dei giovani artisti e musicisti emergenti del territorio e una sala congressi, ovvero uno spazio espositivo per convegni, seminari, cerimonie e incontri.

Officina didattica

Un luogo in cui poter seguire corsi relativi a sport, benessere, cultura, lavori manuali, laboratori di formazione per grandi e piccini, visite guidate e attività mirate per poter osservare da vicino la ricca biodiversità che offre l’area parco e imparare a riconoscerne le caratteristiche attraverso lezioni mirate.

Il convivio

La dispensa di un territorio colto, vivace e affascinante dove ogni ospite avrà la possibilità di conoscere la straordinaria essenza della provincia romana con prodotti lavorati direttamente in loco con ingredienti accuratamente selezionati e scelti dalla filiera del territorio. All’esterno, un punto ristoro un luogo di promozione dei prodotti tipici locali, dai primi piatti ai centrifugati e bevande alcoliche e analcoliche. L’area coworking café, invece è un luogo di incontro, lavoro, studio e relax e che accoglie un’utenza di ampio respiro: studenti, ricercatori, persone di passaggio o turisti.

Erica Trucchia per il parco Bracciano-Martignano