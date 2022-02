Palaprovincia, la pallacanestro (a Bracciano) rischia (purtroppo) lo stop

Lettera aperta degli atleti del Bracciano Basket al sindaco Crocicchi

Egregio Signor Sindaco,

a scriverLe sono i ragazzi della società sportiva del Bracciano Basket. Con la presente vorremmo sensibilizzare Lei e le altre autorità competenti in merito al disagio legato alla mancanza di un palazzetto sportivo dedicato anche alla pallacanestro. Da diversi anni pratichiamo questo sport utilizzando esclusivamente l’impianto del “Palaprovincia”, poiché sia il palazzetto comunale “Starnoni” che l’adiacente palestra sono stati chiusi (decisione discutibile, ma non sta a noi giudicare) per problemi di messa a norma e conseguenziale ristrutturazione. Si ricorda che per queste chiusure abbiamo anche perso il diritto di giocare nel campionato di serie C, promozione ottenuta sul campo all’ultimo secondo davanti a oltre 300 appassionati. Per questi motivi le numerose squadre della nostra società (minibasket, under, senior e serie D) si sono trovate costrette a usufruire dell’unica struttura disponibile del Palaprovincia, con grandi problemi organizzativi di orari per allenamenti e gare. Infatti, non essendo una palestra in muratura, ma in pvc, spesso è stata oggetto di atti vandalici anche piuttosto importanti che hanno impedito il regolare svolgimento delle attività. Seppur con grande sforzo da parte della società del Bracciano Basket nel cercare sempre di adattare la struttura alle esigenze richieste dalla Federazione, ma soprattutto per l’incolumità dei frequentatori, spesso non è stato neanche possibile disputare incontri di campionato. Infatti più volte, a causa del campo scivoloso (per l’eccessiva condensa accumulata sul telo e campo dell’impianto) gli arbitri si sono visti costretti ad annullare incontri anche di un certo rilievo come quelli del campionato serie D. La condensa è legata al fatto che la struttura non è in muratura, pertanto occorrerebbe un impianto di aereazione adeguato. Troppo di frequente, da ultimo l’intero mese di dicembre, anche i semplici allenamenti settimanali non si sono svolti per lo stesso motivo. Inoltre il Palaprovincia presenta un altro importante problema: la pavimentazione del campo di gioco. Oltre a presentare tagli e rigonfiamenti un pò ovunque, per via dell’usura è inadeguata alle nostre esigenze. Le numerose sollecitazioni che il corpo subisce per via dei movimenti legati al nostro sport creano traumi e infortuni continui al punto che alcuni compagni di squadra sono stati costretti a smettere, oppure a lasciare per mal di schiena, dolori a ginocchia e caviglie. La società, scegliendo strutture con la “S” maiuscola, mette dunque in secondo piano l’aspetto tecnico.

Ma resistiamo, perché sappiamo che prima o poi toccherà anche a noi sorridere. Amiamo il basket, ma soprattutto Bracciano. Per questo, e soprattutto per mantenere viva una tradizione cestistica come quella del Bracciano Basket che, da quasi ventitré anni permette a tanti ragazzi di Bracciano e dintorni di praticare uno sport così completo e formante, ci siamo rivolti a Lei, al sindaco di Bracciano. Ascolti questo nostro appello!

Fiduciosi che, così come è stato fatto per altre discipline sportive che aspettano ansiose l’apertura di alcune nuove strutture, venga prestata la giusta attenzione anche a questa problematica che coinvolge parte dei “giovani di Bracciano”.

I ragazzi del Bracciano Basket