Michele La Ginestra al teatro Don Stefani di Caprarola

Dopo il successo nella serata inaugurale con Galatea Ranzi protagonista di “In nome della madre” di Erri De Luca, la stagione del Teatro Don Paolo Stefani di Caprarola prosegue venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 21 con Michele La Ginestra in “M’accompagno da me” (abbonamento Blu).

L’interprete romano è protagonista di uno spettacolo tra comicità e riflessione diretto da Roberto Ciufoli e prodotto da Teatro Sette. Un attore si ritrova “recluso” su un palco abbandonato, che per magia del suo amico “teatro”, si trasforma in un’improbabile aula giudiziaria, nella quale si vedranno passare avvocati, imputati, incredibili personaggi delle favole, persino un prete, tutti intenti a dialogare con un giudice immaginario, non tanto dei reati commessi, ma delle loro problematiche esistenziali.

Nato nel 1964, laureato in giurisprudenza, Michele La Ginestra inizia in teatro scrivendo e dirigendo alcune commedie, fino alla ribalta televisiva offertagli dalla vittoria di “Beatro tra le donne” nel 1994. Ha recitato in film quali “Immaturi” di Paolo Genovese, “Nessuno mi può giudicare” e “Viva l’Italia” di Massimiliano Bruno, “Pazze di me” di Fausto Brizzi, “Con il sole negli occhi” di Pupi Avati e in varie serie tv, tra cui “I Cesaroni”. Ma è il teatro il suo habitat naturale, in cui nel ruolo di attore, autore o regista ha partecipato a oltre 100 spettacoli, su tutti le tre versioni del “Rugantino” al Teatro Sistina per la regia di Pietro Garinei.

La stagione del Teatro Don Paolo Stefani è promossa dal Comune di Caprarola e organizzata in collaborazione con ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) e Francigena Live Festival, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Lazio e la collaborazione di numerose realtà locali. Previste tre tipologie di abbonamento: Gold, valido per l’intero cartellone; Blu, valido per i cinque spettacoli organizzati con ATCL; Rosso, per le restanti cinque date.

Il Teatro Comunale Don Paolo Stefani si trova a Caprarola in Via Giuseppe Cristofori (centro storico).