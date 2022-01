Campagna di screening agli studenti a Soriano nel Cimino

Un’iniziativa nata dalla volontà di tutelare la salute, a partire dai più piccoli. Il Comune di Soriano nel Cimino, per venire incontro agli studenti interessati dal provvedimento covid scuola, ha previsto la possibilità di effettuare tamponi rapidi gratuiti presso le farmacie del paese.

Con un’ordinanza del sindaco, approvata lo scorso 20 gennaio, il Comune ha previsto questo importante progetto per sostenere le famiglie a seguito delle nuove disposizioni anti covid delle scuole.

Nello specifico l’iniziativa prevede la possibilità di tamponi rapidi gratuiti per gli studenti. Per poter accedere al servizio è necessario essere residenti nel comune di Soriano nel Cimino ed in età di obbligo scolastico (6-16 anni).

L’importante iniziativa è realizzabile grazie alla preziosa collaborazione con le farmacie di Soriano nel Cimino, una sinergia che permetterà alla campagna di screening di svolgersi in modo organizzato e funzionale. “Un servizio semplice e veloce – spiegano dall’amministrazione comunale – che permette di affrontare in modo sereno le attività scolastiche”.

I genitori potranno accompagnare i propri figli presso una delle farmacie aderenti al progetto e, presentando la tessera sanitaria del personale minore e facendo riferimento al protocollo covid scuola, potranno usufruire dei tamponi rapidi gratuiti.

“Un’iniziativa utile e importante – concludono dall’amministrazione comunale – che ci consente di mettere in atto un’attività di prevenzione che parte proprio dalle nuove generazioni. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare”.