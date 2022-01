Città Metropolitana di Roma, Volpi eletto nuovo presidente della Commissione Trasparenza

“Nel corso della seduta di ieri sono stato eletto presidente della Commissione Trasparenza in Città Metropolitana di Roma. Sarà mia premura, nel rispetto del ruolo, procedere al controllo sugli atti, sui procedimenti amministrativi, sulle delibere di Giunta e di Consiglio. Ringrazio, di cuore, i colleghi della minoranza che hanno proposto il mio nome e i consiglieri che hanno votato la mia elezione”. Così , in una nota, Andrea Volpi, consigliere metropolitano di FdI neo eletto Presidente della Commissione Trasparenza in Città Metropolitana di Roma.