Addetti e responsabili Haccp, il 27 gennaio nuovi corsi online di CNA Sostenibile

Prosegue nel 2022 l’attività formativa organizzata da CNA Sostenibile per gli addetti alla manipolazione degli alimenti e i responsabili Haccp.

Si riparte, di nuovo in modalità videoconferenza sincrona, con il ciclo di corsi obbligatori fissato per il 27 di questo mese e il 2 febbraio.

In dettaglio, giovedì 27 gennaio, dalle ore 14 alle 18, sono previsti sia l’aggiornamento degli addetti e dei responsabili Haccp, sia il primo modulo della formazione per gli addetti. Questi ultimi dovranno accedere all’aula virtuale anche mercoledì 2 febbraio, dalle 14,30 alle 16,30, per adempiere l’obbligo formativo e conseguire l’attestato.