Viterbo, il 15 tocca agli Hotel Supramonte

Per la prima volta in carriera, “Hotel Supramonte” propone dal vivo l’ascolto integrale dell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, a 50 anni dalla sua prima pubblicazione.

Si torna ai concerti, nel nuovo anno, con una formazione ancora più importante (10 elementi sul palco) e un nuovo esaltante progetto. E con questo spirito di piena consapevolezza che gli Hotel stanno affrontando gli ultimi particolari prima di salire sul palco del Teatro Caffeina, sabato 15 gennaio, alle ore 21.

In scaletta l’esecuzione integrale del concept che Fabrizio De André realizzò prendendo spunto compositivo dall’Antologia di Spoon River di Masters.

In questo disco sono contenute alcune delle eccellenze poetiche che ascoltiamo ancora oggi e che non hanno mai perso smalto o profondo significato, a partire da due opposti così simili come Un matto e Un giudice, solo per citarne due.

Come ci si aspetta da un tributo dedicato ad uno dei più importanti autori della drammaturgia musicale del ‘900, la band ha previsto uno show che non può non comprendere anche i “classici” e alcune particolarità, scelte meno usuali di un patrimonio compositivo che difficilmente potrà essere eguagliato.

La formazione

Luca Cionco (voce, chitarra)

Antonello Pacioni (chitarra classica e acustica, bouzouki, mandolino)

Alessandro Errichetti (chitarra elettrica e acustica, mandolino)

Simone Temporali (tastiere, cori)

Serena Di Meo (violino, cori)

Alessandro Famiani (fisarmonica)

Roberto Vittori (fiati, percussioni)

Glauco Fantini (basso, cori)

Edoardo Fabbretti (batteria, percussioni)

Giorgia Zaccagni (voce)