Tamponi gratuiti, Asl Roma 6, Bruognolo: “Che senso ha organizzare il servizio nel giorno in cui riaprono le scuole?”

“Che senso ha organizzare domani, lunedì 10 gennaio, nella stessa giornata in cui riprende l’attività scolastica in presenza, il servizio di tamponi antigenici gratuiti per gli studenti del nostro territorio? Al fine di evitare la trasmissione del virus da parte di possibili contagiati asintomatici, non sarebbe stato più utile organizzare il servizio nella giornata di oggi?” Così, in una nota Tony Bruognolo, segretario politico della Lega Provincia Roma Sud in riferimento alla decisione della Asl Roma 6 di eseguire gratuitamente il servizio nei Drive- in di Albano e Anzio a partire dal 10 gennaio.