Vallerano vince il bando per il Servizio Civile Nazionale

Il Comune di Vallerano è risultato vincitore del bando per il Servizio Civile Nazionale

presentato insieme all’ANCI Lazio. Un progetto che permette ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un periodo lavorativo all’interno del Comune e di fare

esperienza in ambito sociale e culturale.

Per partecipare alla selezione, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL)

Si rimanda alla pagina del sito del Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Nazionale

https://domandaonline.serviziocivile.it/

dove è possibile trovare il bando, nonchè la piattaforma DOL per la presentazione della domanda, accedendo mediante SPID.