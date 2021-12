XV Municipio, Torquati commenta il comparto sanitario del Pnrr

“Grande soddisfazione per i progetti del PNRR Sanità Lazio che oggi sono stati approvati in Giunta regionale, 550 milioni di investimenti a servizio del cittadino, finalizzati al miglioramento e all’innovazione della sanità pubblica. Un traguardo importante e decisivo anche per il territorio che da oggi potrà contare su servizi dedicati e nuove tecnologie.

Un risultato decisivo per il Municipio XV, che in questo modo potrà finalmente avvalersi di una serie di investimenti e programmazioni che andranno certamente a supportare il grande lavoro fatto in tutti questi anni.

Una su tutte la Casa della Comunità di Cesano, un progetto per un nuovo polo sanitario nato in accordo con il Ministero della Difesa nel corso della mia precedente amministrazione, portato avanti nei cinque anni di opposizione, e per cui ad ottobre scorso l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio ha annunciato la definizione del preliminare di accordo con l’Esercito per la sua realizzazione.

Inoltre, oltre alla trasformazione della già presente Casa della salute di Via San Daniele del Friuli a Labaro in Casa di Comunità si aggiunge la proposta per quella di Via Cassia 472 dove, insieme al Teatro Patologico e ai nostri uffici del Servizio Sociale che si trovano nella stessa area, potrà nascere un nuovo polo di assistenza socio sanitaria dedicato ai residenti del Municipio XV.

Ringraziamo l’amministrazione regionale, e in particolare l’Assessore alla Sanità, che in questi anni di pandemia, davvero difficili per tutti, ci ha dimostrato come nei momenti di difficoltà un buon governo possa trasformare le criticità in opportunità, ricordando a tutti l’assoluta importanza della sanità pubblica.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.