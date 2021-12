La Rai propone “Il volo degli angeli”

Il 31 dicembre alle 15 e 30 su Rai 1, va in onda la puntata speciale di Techetechetè dal titolo “Il volo degli angeli 2021”.

Il 2021 ha portato via tanti personaggi amati dal grande pubblico, troppi, mai così numerosi come quest’anno. Dal cinema al teatro, dal balletto alla televisione, dalla canzone al cabaret. La puntata di Techetechetè dell’ultimo dell’anno, realizzata da Massimiliano Canè, rende omaggio a oltre 30 personaggi, un po’ come succede negli Stati Uniti d’America con “La Notte degli Oscar”: artisti, uomini di cultura e sportivi che tutti insieme si ritrovano in un grande spettacolo. “Padrona di casa” de “Il volo degli angeli 2021” sarà ovviamente Raffaella Carrà, forse la perdita più inaspettata e dolorosa di questo terribile anno. Spetterà a lei “introdurre” e legare tra loro i vari artisti, in una sorta di caleidoscopio di emozioni. Nello speciale ci saranno, attraverso immagini dalle Teche Rai: Raffaella Carrà, Franco Battiato, Jean-Paul Belmondo, Mauro Bellugi, Raoul Casadei, Nino Castelnuovo, Franco Cerri, Gianfranco D’Angelo, Libero De Rienzo, Piera Degli Esposti, Carla Fracci, Giampiero Galeazzi, Joel Galietti, Evelyn Hanack, Nick Kamen, Marianella Lazslo, Andrea Lo Vecchio, Michele Merlo, Milva, Gianni Nazzaro, Nicoletta Orsomando, Elio Pandolfi, Paola Pigni, Christopher Plummer, Rossano Rubicondi, Tony Santagata, Solange, Gino Strada, Alberto Terrani, Mikis Theodorakis e Lina Wertmuller.