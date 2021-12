Libri, “La teoria della Penombra”, un viaggio crepuscolare

In tutti gli store online di Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Koobo, e’ù disponibile “La Teoria della Penombra”, edito da Youcanprint, seconda opera letteraria dell’eclettico Ivano Petrucci, artista visivo e scrittore di successo. Da abile creatore di metafore, con il suo stile pervaso di rimandi al mondo dell’inconscio, Ivano ci traghetta sul precipizio delle umane passioni, e ci invita a sperimentare la sensazione di smarrimento nella penombra.

Una zona di confine dai tratti sfumati e, talvolta, indecifrabili, regno di interferenze ed evoluzioni improvvise. Qui gli opposti si riflettono e danzano su piani inclinati sovrapposti, la realtà rincorre l’immaginazione in un serrato avvicendarsi di luci ed ombre.

Ma poi cos’è la realtà, se non una porzione di verità trasversale, l’approdo (forse) ad un nuovo stato di coscienza nell’incontro tra il mondo della conoscenza terrena con quello della conoscenza animica.

Silvia Filippi