Roma, Gualtieri annulla la We run Rome odierna per Covid

Sulle strade della capitale nell’ultimo giorno dell’anno si sarebbe dovuta correre la decima edizione dell’Atleticom We Run Rome. La decisione è stata presa dal sindaco della capitale Gualtieri in seguito alla lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1 che, dato il nuovo quadro epidemiologico, aveva chiesto la cancellazione della maratona. “In considerazione del quadro epidemiologico caratterizzato da un rilevantissimo numero di casi Covid” a Roma e nella Regione Lazio, sentito il Seresmi dell’Istituto Spallanzani, si ritiene opportuno proporre di annullare lo svolgimento della maratona Atleticom We Run Rome in programma domani nella Capitale per scongiurare i conseguenti inevitabili assembramenti che possano contribuire all’ulteriore diffusione della malattia”. Questo il testo della lettera inviata a Gualtieri dal Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1. Alla maratona di San Silvestro erano previsti circa 6mila partecipanti: un numero troppo alto in un momento delicato come questo, dove la variante Omicron sta contagiando migliaia di persone.

Efisio Collu