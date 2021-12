Si è conclusa in musica Ru.Mo. RUralità in MOvimento

Si è svolta il 29 dicembre la giornata conclusiva del progetto Ruralità in Movimento avanti al punto vendita della fattoria “Le Bricchiette” in via delle Magnolie a Bracciano Nuova. Il progetto, durato oltre una settimana è stato sostenuto dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) ed è stato coordinato dall’Associazione Italiana Compostaggio. L’Associazione ritiene infatti il compostaggio, presso le aziende agricole locali, un importante fattore di possibile tipizzazione del territorio dove è attivo il progetto COMpostaggo LOCale di cui Bracciano è capofila. Le aziende, oltre alla fattoria “Le Bricchette”, l’azienda dei fratelli Gentili “Valleluterana” e la Fattoria “Fortebraccio”, sono state soggetto di una mostra fotografica e hanno posto in mostra i propri prodotti con cesti natalizi. Insieme alla divulgazione sul compostaggio, fatta con video, dépliant e vere compostiere, ha completato la giornata la musica del gruppo di Valentin e Gabriele. Una bella mattinata e un’occasione che speriamo si ripeta.